Renault ontkent fraude bij emissietesten

ANP Renault ontkent fraude bij emissietesten

PARIJS - Renault heeft woensdag nogmaals ontkend te hebben gefraudeerd bij de emissietesten van zijn auto's. De Franse autobouwer reageerde daarmee op berichten dat onderzoekers hebben vastgesteld dat Renault autokopers heeft misleid en dat de top van het bedrijf van de misstanden op de hoogte was.

Door ANP - 15-3-2017, 19:31 (Update 15-3-2017, 19:31)

Renault benadrukte dat het aan alle Franse en Europese regels voldoet en dat zijn auto's niet zijn uitgerust met software om testen te vervalsen. Daarmee herhaalde het concern eerdere ontkenningen van fraude, zoals die wel bij concurrent Volkswagen zijn vastgesteld.

Het Franse persbureau AFP stelde woensdag dat het bestuur van Renault, inclusief topman Carlos Ghosn, mogelijk al meer dan 25 jaar verantwoordelijk is voor frauduleuze praktijken. Dat zou blijken uit het strafrechtelijk onderzoek dat justitie in Frankrijk in januari is begonnen naar mogelijke fraude met uitstootwaarden bij Renault.