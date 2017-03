Damrak beleeft rustige verkiezingsdag

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met een kleine winst gesloten. Aan het Damrak was daarbij van verkiezingskoorts niets te merken. In afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, anderhalf uur na het slot in Europa, ging de aandacht vooral uit naar beursdebutant Avantium en de jaarcijfers van Takeaway.com.

15-3-2017

De AEX in Amsterdam eindigde met een winst van 0,3 procent op 511,66 punten. De MidKap sloot nagenoeg onveranderd op 733,56 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Chemiebedrijf Avantium beleefde een succesvolle eerste dag op Beursplein 5. Het aandeel ging 3,7 procent vooruit ten opzichte van de introductieprijs van 11 euro. In totaal werd 103 miljoen euro opgehaald met de beursgang, bestemd voor de bouw van een fabriek voor duurzaam plastic in de haven van Antwerpen.

Takeaway.com

Takeaway.com zakte bij de kleinere bedrijven bijna 7 procent. Het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl boekte in 2016 een verlies van 31 miljoen euro, door hoge marketingkosten en de uitgaven voor de gang naar de beurs in september vorig jaar.

Altice, ArcelorMittal, SBM Offshore en Galapagos waren de grootste winnaars onder de hoofdfondsen in Amsterdam, met plussen van ruim 1 procent. Digitaal beveiliger Gemalto stond onderaan met een verlies van 1,3 procent.

In Frankfurt won Lufthansa bijna 2 procent. De luchtvaartmaatschappij heeft een principeakkoord bereikt dat een einde zou kunnen maken aan het slepende conflict met haar piloten. Lufthansa en de pilotenvakbond voerden sinds 2014 een verbeten strijd over arbeidsvoorwaarden en over de toekomstplannen van de luchtvaartgroep. Het kwam herhaaldelijk tot stakingen, die het concern vele miljoenen hebben gekost.

Euro

Volkswagen verloor in Frankfurt 1 procent aan beurswaarde. De Duitse autoriteiten hebben woensdag invallen gedaan bij dochtermerk Audi in verband met het dieselschandaal. Energieconcern E.ON werd 3,5 procent minder waard, na de melding van een miljardenverlies over 2016.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 48,57 dollar. Brent werd 1,4 procent duurder bij 51,62 dollar per vat. De euro was met 1,0635 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.