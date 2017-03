ABN AMRO legt vertrekpremies aan banden

ANP ABN AMRO legt vertrekpremies aan banden

AMSTERDAM - Bestuurders van ABN AMRO die voortijdig de laan uit worden gestuurd, krijgen voortaan nog maar drie maandsalarissen mee. Voorheen was dat een jaarsalaris. Dat staat in het jaarverslag dat de bank woensdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 15-3-2017, 15:47 (Update 15-3-2017, 16:11)

In het contract dat topman Kees van Dijkhuizen heeft gekregen toen hij op 1 januari het stokje overnam van Gerrit Zalm, is al zo'n versoberde vertrekregeling opgenomen. De raad van commissarissen wil dat beleid uiteindelijk doorvoeren voor alle toekomstige leden van de raad van bestuur.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat Zalm geen vertrekpremie heeft gekregen, de onlangs opgestapte Chris Vogelzang evenmin. Caroline Princen heeft wel drie maanden doorbetaald gekregen. Haar vertrek hing samen met de grote reorganisatie die ABN AMRO in augustus aankondigde, en waardoor een kleine 1400 banen verdwijnen bij de bank.

Basissalaris

Zalm kreeg afgelopen jaar een basissalaris van bijna 775.000 euro. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder, in lijn met de loonstijging die in de cao is vastgelegd. Zijn opvolger Van Dijkhuizen moet het in 2017 stellen met een basissalaris van een kleine 713.000 euro. Afgelopen jaar verdiende hij als financieel directeur nog 620.000 euro, net als de overige leden van de raad van bestuur.

Inclusief pensioenregeling kwam de beloning van Zalm vorig jaar op een kleine 1,1 miljoen euro. Variabele beloningen mag ABN AMRO niet uitkeren, ook al hebben de bestuurders aan hun doelstellingen voor 2016 voldaan. De bank valt onder het bonusverbod omdat de overheid nog altijd 70 procent van de aandelen bezit.