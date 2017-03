Wall Street in wachtstand voor Fed

NEW YORK - De beurzen in New York zijn woensdag iets boven de slotstanden van dinsdag geopend. Beleggers kregen voorbeurs een grote stroom macro-economische cijfers te verwerken. Dit zette markten evenwel niet in beweging, omdat het op Wall Street vooral wachten is op het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt lijkt er zeker van te zijn dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de rente verder zal verhogen.

Door ANP - 15-3-2017, 14:47 (Update 15-3-2017, 14:47)

De Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 20.865 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent in de plus op 2370 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq opende de sessie eveneens met een winst van 0,2 procent, op 5866 punten.

Beleggers zullen vooral uitkijken naar de toelichting van Fed-preses Janet Yellen op het rentebesluit dat om 19.00 uur (Nederlandse tijd) volgt. Vooral zal worden gezocht naar aanwijzingen over het tempo van volgende rentestappen. De Fed gaf in december aan op drie renteverhogingen in 2017 te rekenen.

De inflatie in de VS bleek in februari als verwacht te zijn uitgekomen op 2,7 procent op jaarbasis, tegen 2,5 procent een maand eerder. De Amerikaanse detailhandelsverkopen vielen vorige maand een fractie hoger uit. Ook dit cijfer was conform de verwachtingen.