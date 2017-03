Voedsel scherper gecontroleerd in Europa

ANP Voedsel scherper gecontroleerd in Europa

STRAATSBURG - Vier jaar na het schandaal met paardenvlees is het Europees Parlement akkoord gegaan met wetgeving die moet zorgen voor scherpere en meer doelgerichte voedselcontroles. ,,Van boer tot vork’’, is de belofte waarmee het consumentenvertrouwen moet worden teruggewonnen.

Door ANP - 15-3-2017, 13:25 (Update 15-3-2017, 13:25)

Als er iets verkeerd is gegaan of er is gefraudeerd, moet direct te achterhalen zijn waar dat is gebeurd. Het gaat bijvoorbeeld om vervuilde alcohol of gesjoemel met olijfolie, eieren, vis of vlees.

De controlesystemen in de EU-landen worden daarvoor uitgebreid, gestroomlijnd en efficiënter gemaakt. Het is de bedoeling dat inspecteurs na een risicoanalyse vaker onaangekondigd binnenvallen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld doen na meldingen van klokkenluiders.

Lidstaten moeten voedselfraudeurs streng straffen. In Nederland kan een voedselfabrikant al een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet krijgen.