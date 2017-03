ACM tikt betonbedrijven op de vingers

DEN HAAG - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee betonmortelbedrijven op de vingers getikt omdat de manier waarop zij samenwerken met branchegenoten de concurrentie belemmert. Dat maakte de toezichthouder woensdag bekend.

Door ANP - 15-3-2017, 13:24 (Update 15-3-2017, 13:47)

Betonproducenten werken doorgaans samen bij de exploitatie van betonmortelcentrales. Omdat daarbij makkelijk informatie kan worden uitgewisseld, en omdat die centrales in sommige regio's een erg dominante marktpositie hebben, ziet de ACM dit als een groot risico op oneerlijke concurrentie. Dat kan leiden tot hogere prijzen, minder service en minder keuze voor afnemers.

Vorig jaar hebben zeven bedrijven toezeggingen gedaan aan de ACM om die risico's te verkleinen. Twee daarvan, Mebin en Dyckerhoff, hebben nu te verstaan gekregen dat zij verdere maatregelen moeten nemen omdat zij deelnemen in zes betonmortelcentrales met een regionaal marktaandeel boven de 40 procent.

De bedrijven kunnen de bezwaren van de ACM wegnemen door hun aandeel in deze centrales verkopen of de samenwerking te beëindigen. De andere vijf ondernemingen die vorig jaar door de toezichthouder werden aangeschreven, participeren ook in betonmortelcentrales, maar die hebben geen marktaandeel van meer dan 40 procent.