Lufthansa sluit akkoord met pilotenbond

FRANKFURT - Lufthansa heeft zicht op een einde aan een slepend conflict met de piloten. De Duitse luchtvaartgroep heeft een principeakkoord gesloten met vakbond Vereinigung Cockpit (VC) waarin voor alle twistpunten een oplossing is gevonden. Dat maakten de twee partijen woensdag bekend.

Door ANP - 15-3-2017, 11:21 (Update 15-3-2017, 11:21)

Lufthansa en VC voerden sinds 2014 een verbeten strijd over arbeidsvoorwaarden en over de toekomstplannen van de luchtvaartgroep. Het kwam herhaaldelijk tot stakingen, waar vele miljoenen reizigers last van hadden. De economische schade loopt in de honderden miljoenen.

De piloten gaan akkoord met aanpassingen van de pensioenregeling, waardoor de risico's voor Lufthansa worden verminderd. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over lonen en productiviteit die zorgen voor lagere kosten. Daar staat een ruimere winstdelingsregeling tegenover en de belofte dat er promotiekansen komen voor honderden vliegers.