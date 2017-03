Inval bij Audi om dieselschandaal

Door ANP - 15-3-2017, 11:00 (Update 15-3-2017, 11:40)

De invallen door openbaar aanklagers vonden plaats bij de locaties van Audi in Ingolstadt en Neckarsulm, begeleid door meer dan honderd agenten. Audi houdt woensdag zijn jaarlijkse persconferentie. Volgens een woordvoerder werkt Audi volledig mee aan het onderzoek.

Audi heeft in de Verenigde Staten dieselauto's verkocht die waren uitgerust met software om de uitstoot te manipuleren. Nadat dat bekend werd, opende de Beierse justitie meteen een onderzoek naar de zaak.

De openbaar aanklager van München meldde in een verklaring dat de invallen samenhangen met de verkoop van 80.000 'sjoemeldiesels' van Audi in de VS. Topman Rupert Stadler van Audi liet in op jaarlijkse persconferentie weten dat het bedrijf er groot belang bij heeft dat de zaak wordt opgehelderd.