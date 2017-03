Nieuwe financieel topman Holland Casino

AMSTERDAM - Holland Casino heeft zijn raad van bestuur weer compleet. Ruud Bergervoet is benoemd tot financieel directeur, zo werd woensdag bekend. Hij begint op 21 maart bij het staatsgokbedrijf.

Door ANP - 15-3-2017, 9:50 (Update 15-3-2017, 9:50)

De functie van financieel directeur was vacant geworden na het overlijden van Anita de Kleijn in december vorig jaar. De 53-jarige Bergervoet was eerder financieel directeur van FD Mediagroup, Sdu Uitgevers en Baarsma Wine Group.