ANP AEX zet stap voorwaarts

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam noteerde woensdag in het eerste handelsuur in de plus. De sessie staat in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve zal, overigens na het sluiten van de Europese beurzen, zeer waarschijnlijk de rente een stapje verhogen. In Amsterdam was er bovengemiddelde aandacht voor het beursdebuut van Avantium en Takeaway.com, dat de boeken opende.

Door ANP - 15-3-2017, 9:13 (Update 15-3-2017, 10:02)

De AEX stond tussentijds 0,5 procent hoger op 512,70 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 734,53 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.

De hoofdindex werd, op de dag dat Nederland naar de stembus gaat, aangevoerd door chipmachinefabrikant ASML die 1,4 procent won. Supermarktconcern Ahold Delhaize speelde 0,4 procent kwijt en was daarmee de sterkste daler bij de hoofdfondsen.

Takeaway

Takeaway.com zakte 4,8 procent bij de kleinere bedrijven. Het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl zag het verlies vorig jaar flink oplopen ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam onder meer door hogere marketingkosten. Ook moest Takeaway vorig jaar de portemonnee trekken voor de beursgang.

Chemiebedrijf Avantium kan vooralsnog tevreden zijn over de gang naar de beurs. Het aandeel ging bij het beursdebuut 3,4 procent vooruit.

E.ON

In Frankfurt verwerken beleggers de jaarcijfers van energieconcern E.ON, dat over 2016 een miljardenverlies in de boeken zette. Beleggers zetten het aandeel evenwel 0,2 procent hoger. Het aandeel van herverzekeraar Munich Re verloor 1,4 procent nadat het de boeken had geopend.

In Spanje werden de jaarresultaten van kledingconcern Inditex gewogen. Het moederbedrijf van onder meer Zara verloor in Madrid 1,6 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 1,7 procent tot 48,53 dollar. Brentolie werd verhandeld voor 51,63 dollar per vat en werd daarmee 1,4 procent duurder. De euro was 1,0629 dollar waard, tegen 1,0638 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op dinsdag.