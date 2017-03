Megaverlies voor energieconcern E.ON

15-3-2017

E.ON heeft in de afgelopen jaren al 25 miljard euro afgeschreven op de conventionele energie-activiteiten omdat door de lagere energieprijzen de waarde van centrales sterk onder druk is komen te staan. Die activiteiten zijn inmiddels ondergebracht in een nieuw bedrijf, genaamd Uniper, dat sinds september een eigen beursnotering heeft.

De onderliggende winst, dus exclusief bijzondere posten, kwam uit op 904 miljoen euro, wat aan de bovenkant van de eigen verwachtingen is. Voor dit jaar rekent E.ON op een onderliggende winst van 1,2 miljard tot 1,45 miljard euro.