Moederbedrijf Zara verhoogt resultaten

ANP Moederbedrijf Zara verhoogt resultaten

MADRID - Het Spaanse kledingconcern Inditex heeft in 2016 meer omzet en winst in de boeken gezet. De eigenaar van bekende modeketens als Zara, Pull & Bear en Bershka groeide in alle regio's waar het bedrijf actief is. Verder werd een flink aantal nieuwe winkels geopend.

Door ANP - 15-3-2017, 8:03 (Update 15-3-2017, 8:03)

De omzet ging met 12 procent omhoog tot 23,3 miljard euro, de nettowinst met 10 procent tot 3,2 miljard euro. Inditex breidde het winkelbestand uit met 279 nieuwe vestigingen in 56 landen, waarmee het totaal steeg naar 7292 winkels in 93 markten. Het personeelsbestand nam met bijna 10.000 werknemers toe. Het concern telt inmiddels meer dan 162.000 werknemers.

Inditex rekent voor dit jaar op een verdere groei van het winkelbestand en de online-activiteiten. Het bedrijf gaat nieuwe vestigingen openen in onder meer Japan, Qatar, India, Spanje, Zwitserland en China.