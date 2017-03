Stevig verlies Takeaway door investeringen

ANP Stevig verlies Takeaway door investeringen

AMSTERDAM - Takeaway.com is vorig jaar dieper in de rode cijfers gedoken. Het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl maakte woensdag bekend een verlies van 30,9 miljoen euro te hebben geleden, tegenover 19,6 miljoen euro een jaar eerder. Dit kwam onder meer door hogere marketingkosten.

Door ANP - 15-3-2017, 7:39 (Update 15-3-2017, 8:20)

Naast de marketingkosten moest Takeaway ook de portemonnee trekken voor de beursgang afgelopen jaar. Verder liepen kosten voor personeel en huisvesting op en werd meer belasting betaald. In een toelichting op de cijfers zei topman Jitse Groen dat Takeaway ook in 2017 rode cijfers zal schrijven. ,,Wij willen over twee jaar winstgevend zijn", aldus Groen. ,,Dat zeiden we al bij de beursgang vorig jaar. En dat blijft zo."

Volgens Groen is schaalgrootte nodig om winstgevend te zijn. Dat vergt investeringen en levert tijdelijk rode cijfers op. ,,In de vijf landen waar we actief zijn, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Polen, is Takeaway groter dan de concurrentie", aldus de bestuurder. ,,En in al die landen groeiden wij ook harder dan de markt.''

Eerder werd al bekend dat de omzet van Takeaway flink in de lift zit. Het aantal orders groeide vorig jaar met 46 procent, terwijl de opbrengsten met 45 procent stegen. Deze kwamen uit op krap 112 miljoen euro.