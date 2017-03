Kleine minnen voor beurzen Azië

TOKIO ( - ) - De beurzen in Azië lieten woensdag overwegend kleine verliezen zien. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank dan de rente gaan verhogen.

15-3-2017

De Nikkei-index in Tokio sloot met een min van 0,2 procent op 19.577,38 punten. Toshiba was een opvallende daler met een verlies van bijna 13 procent. Het in financiële moeilijkheden verkerende technologieconcern stelde opnieuw de publicatie van resultaten uit en zou overwegen faillissement aan te vragen voor zijn Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse. Verder heeft de Japanse beursuitbater Toshiba onder speciaal toezicht geplaatst. Als het bedrijf spoedig geen orde op zaken stelt, kan dat leiden tot het verlies van de beursnotering.

De Japanse oliebedrijven gingen onderuit door de sterke daling van de olieprijs op dinsdag, na berichten over een verhoging van de olieproductie door Saudi-Arabië. Woensdag krabbelde de prijs van olie weer wat op. Desondanks verloor olieconcern Inpex 1,4 procent en Japan Petroleum Exploration ging 2,2 procent omlaag.

Industriële productie

Beleggers in Tokio kregen ook nog cijfers te verwerken over de industriële productie in Japan. Die ging in januari licht omlaag in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis ging de productie in de Japanse industrie wel omhoog.

De Hang Seng in Hongkong was in de tussentijdse handel vrijwel onveranderd. Ook hier stonden de oliebedrijven onder druk. Zo zakte China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 1,1 procent en PetroChina leverde 0,7 procent aan waarde in.

Luchtvaart

Cathay Pacific Airways dook 3,3 procent in het rood. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong leed vorig jaar haar eerste jaarverlies sinds 2008 vooral vanwege felle concurrentie van Chinese rivalen.

De Kospi in Seoul ging 0,1 procent omlaag en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.