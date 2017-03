ING raakt twee topbestuurders kwijt

AMSTERDAM - ING neemt afscheid van twee bestuurders. Financieel directeur Patrick Flynn heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten en vertrekt na de aandeelhoudersvergadering op 8 mei. Risicodirecteur Wilfred Nagel gaat op 1 augustus met pensioen. Dat maakte de bank dinsdag bekend.

14-3-2017

Voor beide vacatures heeft ING interne, Nederlandse kandidaten op het oog. De bank wil Koos Timmermans benoemen tot financieel directeur. Voor de post van risicodirecteur, die tussen 2007 en 2011 werd bekleed door diezelfde Timmermans, wordt Steven van Rijswijk voorgedragen. Hij werkt nu nog voor de zakelijke tak van ING.

Beide voordrachten worden op de jaarvergadering op 8 mei aan de aandeelhouders voorgelegd. Zij mogen zich dan ook uitspreken over de herbenoeming van Ralph Hamers voor een periode van vier jaar. Hij is sinds 2013 de hoogste baas bij de bank.

Benelux

Timmermans is nu verantwoordelijk voor de bankactiviteiten van ING in de Benelux. Die taak draagt hij over aan Roland Boekhout, die de leiding heeft bij ING in Duitsland. Topman Nick Jue van ING Nederland neemt op zijn beurt de plek van Boekhout in. Zijn opvolger is nog niet bekend.

Flynn is sinds 2009 financieel directeur, daarvoor werkte hij onder meer voor KPMG en HSBC. Nagel heeft er 26 jaar opzitten bij ING in verscheidene, internationale functies. In 2011 werd hij risicodirecteur, een jaar later trad hij toe tot de raad van bestuur.