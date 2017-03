Beurzen Europa eindigen in het rood

ANP Beurzen Europa eindigen in het rood

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. De oliegerelateerde fondsen stonden onder druk door de gedaalde olieprijzen. Beleggers wachtten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Naar verwachting gaat de Fed de rente dan verder verhogen.

Door ANP - 14-3-2017, 18:01 (Update 14-3-2017, 18:01)

De Amsterdamse AEX-index sloot 0,4 procent in het rood op 510,06 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 733,38 punten. De graadmeters in Parijs en Londen daalden 0,5 en 0,1 procent, terwijl Frankfurt een fractie lager eindigde.

KPN stond in de belangstelling op het Damrak en steeg 0,3 procent. Het telecombedrijf maakte bekend een deel van zijn belang in Telefónica Deutschland (plus 1,3 procent in Frankfurt) te hebben ingewisseld voor aandelen in Telefónica (min 1,4 procent in Madrid). KPN is van plan zijn belang in Telefónica op den duur te verkopen.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen omlaag nadat bleek dat Saudi-Arabië vorige maand zijn olieproductie heeft opgevoerd. Verder verwacht oliekartel OPEC dat landen buiten de OPEC de productie dit jaar zullen verhogen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 47,28 dollar. Brent werd 1,8 procent goedkoper op 50,41 dollar per vat.

In de AEX behoorden Boskalis, Shell, Vopak en SBM Offshore tot de grootste verliezers met minnen van 1,5 tot 2,7 procent. Bodemonderzoeker Fugro en ingenieursbureau Arcadis waren de sterkste dalers in de MidKap met minnen van 2,1 procent. Het Franse olieconcern Total verloor 1,7 procent in Parijs en de Britse branchegenoot BP leverde 1,4 procent in op de beurs in Londen.

Euro

In Parijs ging Engie 1,4 procent omlaag. Het Franse energieconcern zou een overname overwegen van Innogy, de tak voor hernieuwbare energie die vorig jaar door het Duitse energiebedrijf RWE naar de beurs werd gebracht. Innogy won in Frankfurt 4,3 procent. RWE, de grootaandeelhouder van Innogy met 77 procent van de aandelen, noteerde 6,5 procent in de plus.

De euro noteerde 1,0638 dollar, tegen 1,0664 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op maandag.