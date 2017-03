IMF: herstel houdt aan, maar blijft kwetsbaar

ANP IMF: herstel houdt aan, maar blijft kwetsbaar

WASHINGTON - De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn de afgelopen tijd verder verbeterd, maar het gevaar van nieuwe tegenvallers blijft groot. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport voor de financiële leiders van de G20, die eind deze week bijeenkomen in het Duitse Baden-Baden.

Door ANP - 14-3-2017, 17:19 (Update 14-3-2017, 17:19)

Het IMF verwacht dat de groei van de internationale economie dit en volgend jaar aantrekt ten opzichte van 2016. Die prognose is echter sterk afhankelijk van het beleid dat landen voeren, aldus het fonds. Daarbij is het bijvoorbeeld de vraag of het economische beleid in de VS zich volgens de verwachtingen ontwikkelt, de Chinese economie geen harde landing maakt en er geen grote schokken op het gebied van de handel ontstaan door de brexit-onderhandelingen.

,,De internationale economie staat er beter voor'', zei IMF-topvrouw Christine Lagarde. ,,Maar het is een misvatting om te denken dat ze automatisch weer in blakende gezondheid zal komen. Beleidskeuzes hebben niet vaak zóveel uitgemaakt voor wat er verder zal gebeuren.''

Protectionisme

Beleidsmakers hebben dan ook de sleutel tot een ,,sterkere, meer weerbare en eerlijkere'' internationale economie in handen, stelt het IMF. Daarbij hamert het fonds onder meer op het belang van onderwijs en bijscholing, zodat minder geschoolde werknemers ook de vruchten van innovaties en globalisering kunnen plukken.

Zorgen over de nadelige bijwerkingen van internationale handel kunnen protectionisme in de hand werken. Dat zou een rem zetten op de groei, terwijl mensen die werkelijk last hebben van globalisering er niet door worden geholpen, waarschuwt het IMF.