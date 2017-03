Europese beurzen doen stapje terug

ANP Europese beurzen doen stapje terug

AMSTERDAM - De Europese beurzen deden dinsdag over het algemeen een klein stapje terug, op een vrij nieuwsluwe handelsdag. Beleggers doen het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Op Beursplein 5 is aandacht voor een laatste plukje bedrijven dat de boeken opende.

Door ANP - 14-3-2017, 12:08 (Update 14-3-2017, 12:08)

De Amsterdamse AEX-index noteerde richting het middaguur 0,2 procent lager op 511,03 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 734,01 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent, Londen won 0,1 procent.

De AEX werd aangevoerd door KPN met een winst van 0,9 procent. Het telecombedrijf maakte bekend een deel van zijn belang in Telefónica Deutschland (plus 1,1 procent in Frankfurt) te hebben ingewisseld voor aandelen in Telefónica (min 1 procent in Madrid). KPN is van plan zijn belang in Telefónica op den duur te verkopen. Het resterende belang in Telefónica Deutschland ligt rond 9,5 procent.

ForFarmers

Bij de kleinere fondsen op het Damrak steeg ForFarmers 0,4 procent, nadat het veevoerbedrijf cijfers had gepubliceerd. ForFarmers had vorig jaar last van lagere grondstofprijzen die het moest doorberekenen. Ook negatieve wisselkoerseffecten door de waardedaling van het pond zetten de opbrengsten onder druk. Dit werd deels gecompenseerd door overnames.

Batenburg Techniek zag in 2016 de omzet en het bedrijfsresultaat toenemen, geholpen door groei bij alle drie bedrijfsonderdelen. Het bedrijf gaf aan voor dit jaar een verdere groei te verwachten van de omzet en het resultaat. Er wordt een hoger dividend uitgekeerd. Beleggers zetten daarop het aandeel 0,9 procent hoger.

Olie

In Parijs verloor Engie 1,3 procent. Het Franse energieconcern zou een overname overwegen van Innogy, de tak voor hernieuwbare energie die vorig jaar door het Duitse energiebedrijf RWE naar de beurs werd gebracht. Innogy won in Frankfurt 7 procent. RWE, de grootaandeelhouder van Innogy met 77 procent van de aandelen, noteerde ruim 8 procent in de plus.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 48,74 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder op 51,77 dollar per vat. De euro noteerde 1,0644 dollar, tegen 1,0664 dollar bij het Europese slot op maandag.