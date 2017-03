Krimp in Nederland drukt omzet HaskoningDHV

AMERSFOORT - Royal HaskoningDHV heeft zijn omzet vorig jaar zien dalen, onder meer door krimp in Nederland. Mede dankzij bezuinigingen bleef de winst stabiel, maakte het internationaal actieve ingenieurs- en adviesbureau dinsdag bekend.

Door ANP - 14-3-2017, 11:00 (Update 14-3-2017, 11:00)

De omzet van HaskoningDHV slonk vorig jaar met 8 procent naar 601 miljoen euro. Daarbij was sprake van achteruitgang in Nederland, de grootste markt van het bedrijf. Groot-Brittannië toonde herstel na het moeilijke jaar 2015. De nettowinst bleef nagenoeg stabiel op 12 miljoen euro.

HaskoningDHV ziet de toekomst zonnig in, maar stipte het werkkapitaal als zorgenpunt aan. Vorig jaar overtroffen de uitgaven van het bedrijf de inkomsten namelijk, onder meer door een groei in uitstaande rekeningen van klanten en een hoge belastingaanslag. De financiële positie is echter nog altijd sterk, aldus het bedrijf.