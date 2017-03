KPN waarschuwt voor 'valse start' met 5G

DEN HAAG - Een valse start dreigt voor de introductie van 5G, de opvolger van het 4G-netwerk in Nederland. Dit komt omdat inlichtingendiensten AIVD en MIVD op het afluisterstation in het Friese Burum een bepaalde frequentieband gebruiken, die door Europese Unie is aangewezen als dé band voor de hoge datasnelheden van 5G.

Daarvoor waarschuwde KPN dinsdag in reactie op een nota van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Volgens het telecombedrijf sluit het voorgestelde Nederlandse frequentiebeleid niet aan bij Europese ontwikkelingen en is er hier onvoldoende zogeheten mobiel spectrum beschikbaar.

Daardoor dreigt ons land zijn mobiele koppositie te verliezen, aldus KPN. Ook de komst van zelfrijdende auto's, die eveneens afhankelijk zijn van een supersnel 5G-netwerk, kan hierdoor grote vertraging oplopen en mogelijk veel duurder worden dan elders.