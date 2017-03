'Engie overweegt overnamebod op Innogy'

PARIJS - Het Franse energieconcern Engie overweegt een overnamebod te doen op Innogy, de tak voor hernieuwbare energie die vorig jaar door het Duitse energiebedrijf RWE naar de beurs werd gebracht. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg.

Door ANP - 13-3-2017, 20:02 (Update 13-3-2017, 20:02)

De marktwaarde van Innogy, waaronder ook het Nederlandse Essent valt, zou circa 18,6 miljard euro bedragen. RWE bezit nog ongeveer 77 procent van Innogy, dat een notering heeft in Frankfurt en Luxemburg. De divisie werd losgekoppeld van het conventionele energiebedrijf van RWE, dat elektriciteit en warmte opwekt met fossiele brandstoffen en kernenergie.

Volgens de bronnen praat Engie momenteel met adviseurs over een overname van Innogy en is nog geen definitief besluit genomen of er een bod uitgebracht wordt. De Franse overheid heeft een belang van 29 procent in Engie.