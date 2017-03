Veel banen weg bij landbouwmachinemaker Lely

MAASSLUIS - Bij de maker van landbouwmachines Lely gaan naar verwachting zo'n honderd tot tweehonderd banen verloren in Nederland, als gevolg van de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Het Nederlandse familiebedrijf wil zich meer op melk- en voerrobots gaan richten en verkoopt daarom zijn tak op het gebied van balenpersen en maaiers aan het Amerikaanse AGCO. Die ingreep heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid.

Door ANP - 13-3-2017, 19:10 (Update 13-3-2017, 19:10)

Van de huidige 1900 medewerkers gaan er zo'n 300 tot 400 over naar AGCO. Dit betreft met name mensen in Duitsland, waar Lely ook vestigingen heeft. Daarnaast schrapt Lely na de verkoop zelf 100 banen op het hoofdkantoor in Maassluis en 100 arbeidsplaatsen over de grens. Verder worden er 95 mensen uit Maassluis nog ruim een jaar bij AGCO gedetacheerd. Daarna keren zij terug bij Lely, maar het is nog onzeker of die dan wel plek heeft voor hen.

Over de voorgenomen verkoop van het onderdeel zijn geen financiële details naar buiten gebracht.