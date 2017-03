Vakantieboekingen stevig in de lift

BAARN - Nederlanders hebben in de eerste maanden van het jaar fors meer vakanties geboekt. Volgens cijfers van reisbrancheorganisatie ANVR lieten zowel de winter- als de zomerboekingen in januari en februari een behoorlijke plus zien.

Er werden 6,8 procent meer vakanties in het lopende winterseizoen geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar, en 9,6 procent meer pakketreizen voor de zomer. ,,Je merkt dat het consumentenvertrouwen is toegenomen en dat consumenten weer willen boeken'', verklaart ANVR-directeur Frank Oostdam.

Vooral zonbestemmingen als Griekenland, Italië en Spanje bleken in trek. Ook constateert de branche dat Egypte als bestemming weer geleidelijk aan terugkomt. Het afgelopen jaar door een staatsgreep en aanslagen geplaagde Turkije is daarentegen juist wat minder populair geworden. Omdat de cijfers maar tot en met februari lopen, is de diplomatieke rel van het afgelopen weekend en de mogelijke impact daarvan hierin nog niet meegenomen.