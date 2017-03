Financiële markten kalm richting verkiezingen

AMSTERDAM - De Nederlandse verkiezingen trekken ongewoon veel aandacht van internationale media, maar gaan vrijwel ongemerkt aan de financiële markten voorbij. De aandelenmarkt kwam maandag nauwelijks in beweging, terwijl ook bij de rente op Nederlandse staatsleningen geen onrust over de toekomst van het land valt te bespeuren.

Door ANP - 13-3-2017, 17:19 (Update 13-3-2017, 17:19)

De toonaangevende rente op tienjarige staatsleningen bleef twee dagen voor de stembusgang nagenoeg onveranderd op 0,7 procent. Dat is het hoogste niveau van het afgelopen jaar, maar historisch gezien ligt de rente daarmee nog altijd bijzonder laag. De lichte stijging van de afgelopen maanden past bovendien in het beeld voor heel Europa. Het verschil met de Duitse rente is dit jaar nog nauwelijks veranderd.

De rente op een obligatie beweegt tegengesteld aan de waarde. De huidige lage rente wijst op een hoge waarde en een grote vraag naar de Nederlandse leningen. Het kleine verschil met de Duitse rente geeft aan dat Nederlandse leningen bijna net zo veilig worden geacht als Duitse.