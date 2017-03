Kleine uitslagen op Wall Street

ANP Kleine uitslagen op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek met kleine uitslagen begonnen. Beleggers moesten het maandag doen met een nagenoeg lege agenda. Het wachten is vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week.

Door ANP - 13-3-2017, 14:52 (Update 13-3-2017, 14:52)

De leidende Dow-Jonesindex begon de sessie met een plus van 0,1 procent op 20.920 punten. De brede S&P 500 opende ook met een winst van 0,1 procent, op 2374 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond met 5865 punten, eveneens 0,1 procent boven de slotstand van vrijdag.

De verwachting is dat de Fed woensdag zal besluiten de rente verder te verhogen. Het zou de eerste stap zijn van de in totaal verwachte drie, en mogelijk zelfs vier, renteverhogingen in dit jaar. De hogere rente is het gevolg van het sterke herstel van de Amerikaanse economie. Dat bleek afgelopen week nog uit een onverwacht stevige groei van de werkgelegenheid in de VS.

Mobileye was bij opening goed voor een koerssprong van 30 procent. Chipmaker Intel (min 0,5 procent) neemt voor ruim 15 miljard dollar het in New York genoteerde Israëlische softwarebedrijf over.