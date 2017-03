Brussel tevreden met maatregelen Gazprom

ANP Brussel tevreden met maatregelen Gazprom

BRUSSEL - De Europese Commissie is tevreden over de maatregelen die Gazprom treft om de vrije doorstroom en doorverkoop van gas in Centraal- en Oost-Europa tegen concurrerende prijzen te garanderen. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) wil nu van consumenten en andere belanghebbenden in Midden- en Oost-Europa horen of er nog klachten zijn voor ze een definitieve beslissing neemt over Gazprom.

Door ANP - 13-3-2017, 12:24 (Update 13-3-2017, 12:24)

Dat zei Vestager maandag in Brussel. De commissie doet al jaren onderzoek naar vermeend machtsmisbruik door de Russische aardgasgigant. Gazprom-topman Alexander Medvedev beloofde in oktober met een plan te komen dat een einde moet maken aan het conflict in acht EU-landen, waaronder Polen en de Baltische staten.

,,Deze voorstellen bieden een toekomstgerichte oplossing in lijn met de EU-regels”, aldus Vestager. Ze leiden onder meer tot verlaging van de gasprijzen. Gazprom kan zich verder niet beroepen op rechten op de infrastructuur en moet grensoverschrijdende doorverkoop van gas faciliteren.