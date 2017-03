'Intel legt miljarden neer voor Mobileye'

ANP 'Intel legt miljarden neer voor Mobileye'

JERUZALEM - De Amerikaanse chipmaker Intel neemt voor circa 15 miljard dollar het Israëlische softwarebedrijf Mobileye over. Dat meldde de Israëlische krant Haaretz maandag op basis van ingewijden.

Door ANP - 13-3-2017, 11:25 (Update 13-3-2017, 11:25)

Mobileye is een specialist op het gebied van software en systemen voor zelfrijdende auto's en systemen die het autorijden vergemakkelijken. Het in 1999 opgerichte bedrijf ging in dat verband eind vorig jaar in zee met het navigatieverbond HERE van de Duitse autofabrikanten BMW, Audi en Daimler. Intel nam rond die tijd een belang van 15 procent in HERE, een concurrent van het Nederlandse TomTom.

De bedrijven maken de deal volgens de ingewijden later op maandag officieel bekend. Intel en Mobileye gaven geen commentaar op het bericht.