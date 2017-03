Weinig reuring op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is de nieuwe beursweek zonder al te veel verschuivingen begonnen. Ook elders in Europa waren de uitslagen maandag bescheiden. Richtinggevend nieuws was nauwelijks voorhanden. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Die beslissing wordt woensdag genomen, op de dag dat Nederlands kiezers naar de stembus gaan.

13-3-2017

De AEX-index stond in het eerste handelsuur nagenoeg onveranderd op 511,20 punten. De MidKap noteerde 0,3 procent hoger op 733,77 punten. De hoofdgraadmeter in Parijs noteerde vlak. Londen en Frankfurt wonnen 0,1 procent.

De hoofdindex werd aangevoerd door ArcelorMittal, dat 2 procent won. Daarmee presteerde het staalconcern in lijn met grondstofbedrijven die in heel Europa tot de sterkste stijgers behoorden. Zo was Thyssenkrupp in Frankfurt één van de grotere winnaars. Dit gold in Londen voor mijnbouwers als Anglo American, Rio Tinto en Antofagasta.

Banken

Kabelaar Altice sloot de rij onder de hoofdfondsen met een verlies van 2 procent, na een adviesverlaging. Verder vielen Europabreed de verliezen onder bankaandelen op. ING en ABN AMRO behoorden in de AEX tot de sterkste dalers met minnen tot 0,4 procent. Deutsche Bank en Commerzbank leverden in Frankfurt tot 0,6 procent in. In Parijs behoorden BNP Paribas en Société Générale bij de sterkste dalers. In Londen leverde RBS 1,2 procent in.

In de MidKap op het Damrak was kunstmestproducent OCI de sterkte stijger met een plus van 2,1 procent. Vastned stond hier onderaan met een min van 0,6 procent.

Olie

Advies- en ingenieursbureau Arcadis verloor 0,2 procent. Het bedrijf zag zijn Britse branchegenoot Amec Foster Wheeler voor omgerekend circa 2,5 miljard euro worden overgenomen door olie- en gasdienstverlener John Wood Group. Amec Foster Wheeler won in Londen 19 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voorbeurs 0,1 procent tot 48,42 dollar. Brent stabiliseerde op 51,36 dollar per vat. De euro noteerde 1,0680 dollar, tegen 1,0674 dollar bij het Europese slot op vrijdag.