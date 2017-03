Flink meer winst voor BNG bank

ANP Flink meer winst voor BNG bank

DEN HAAG - Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen waren afgelopen jaar terughoudend met investeringen. Desondanks wist kredietverstrekker BNG Bank de winst flink op te voeren, blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

Door ANP - 13-3-2017, 8:58 (Update 13-3-2017, 9:10)

Veel klanten van BNG kampen met grote onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen. Daardoor nam de vraag naar nieuwe kredieten af. De bank had bovendien last van de aanhoudend lage rente, die de inkomsten onder druk zette.

Het nettoresultaat kwam uit op 369 miljoen euro. Dat is bijna twee derde meer dan de winst van 226 miljoen euro die een jaar eerder in de boeken werd gezet. Die stijging is grotendeels te danken aan eenmalige meevallers, zoals boekwinsten op de verkoop van bezittingen.

Incidentele posten

BNG verkocht vorig jaar de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer aan verzekeraar ASR. Dat leverde een plus op van 34 miljoen euro. Daarnaast kreeg de bank via een schikking alsnog geld terug voor obligaties van de in 2014 ontmantelde Oostenrijkse staatsbank Hypo Alpe-Adria. Dat bracht ruim 39 miljoen euro in het laatje.

Dankzij die incidentele posten gingen de totale baten met ruim een zesde omhoog naar 588 miljoen euro. Het renteresultaat daarentegen daalde met 10 procent tot 405 miljoen euro, terwijl ook de inkomsten uit provisies omlaag gingen. De bedrijfslasten daalden licht, vooral dankzij de verkoop van BNG Vermogensbeheer.

BNG wil een kwart van de winst (91 miljoen euro) uitkeren aan de aandeelhouders, waarvan de rijksoverheid de grootste is. De bank deed geen voorspellingen voor 2017, ook gezien de grote onzekerheid die nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt.