Staking in met sluiting bedreigde glasfabriek

SCHIEDAM - Werknemers van de Schiedamse flessenfabriek van Owens Illinois leggen maandag het werk neer. Zij willen een beter sociaal plan voor de mensen die hun baan verliezen doordat het Amerikaanse moederbedrijf de vestiging wil sluiten.

Door ANP - 13-3-2017, 7:36 (Update 13-3-2017, 7:36)

De vakbonden FNV en CNV willen een betere ontslagvergoeding dan Owens Illinois tot dusver bereid bleek te bieden. Ook eisen zij dat een eigen bijdrage van werknemers in hun omscholingskosten wordt geschrapt.

In de fabriek van Owens Illinois in Schiedam worden bierflessen gemaakt. Die productie wil bet bedrijf verplaatsen naar andere vestigingen in Polen en Duitsland. Daardoor staan 230 van de in totaal 850 banen in Nederland op de tocht. De andere fabrieken in ons land staan in Maastricht en Leerdam.