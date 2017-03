Fed belangrijker dan stembus op beurzen

ANP Fed belangrijker dan stembus op beurzen

AMSTERDAM - Nederland staat komende week volledig in het teken van de verkiezingen, maar op de beurs blijven andere thema's de hoofdrol eisen. Daarbij lijken deze week vooral het Amerikaanse rentebeleid en de overnameperikelen rond TMG en AkzoNobel voor rumoer te kunnen zorgen. In Amsterdam is de AEX mogelijk op weg naar nieuwe hoogtepunten, nadat vrijdag de hoogste stand sinds begin 2008 werd bereikt.

Door ANP - 12-3-2017, 16:15 (Update 12-3-2017, 16:15)

Wereldwijd wordt de blik deze week gevestigd op de Federal Reserve, die woensdagavond naar verwachting zal besluiten de rente in de VS verder te verhogen. Daarmee zou de koepel van Amerikaanse centrale banken de eerste stap zetten van de in totaal verwachte drie, of mogelijk zelfs vier, renteverhogingen in 2017. Eind vorig jaar ging de rente ook al omhoog, exact één jaar nadat de eerste rentestap sinds de financiële crisis werd gezet.

De hogere rente is het gevolg van het sterke herstel van de Amerikaanse economie. Die bleek afgelopen week nog uit een onverwacht sterke groei van de werkgelegenheid in de VS. Woensdag kunnen recente cijfers over de winkelverkopen en de inflatie extra bewijs leveren.

Weinig indruk

Aan het Damrak lijken de verkiezingen van woensdag weinig indruk te maken, hoewel de naderende gang naar de stembus wellicht wel doorklonk in de politieke reacties op de poging van het Amerikaanse PPG om AkzoNobel in te lijven. Politiek Den Haag schaarde zich daarbij achter het verf- en chemieconcern en diens resolute afwijzing van de avances uit Pittsburgh.

Rond Akzo blijft het de vraag of PPG zal terugkomen met een nieuw bod. De overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG) krijgt deze week in ieder geval een vervolg, door de zaak die Talpa heeft aangespannen bij de Ondernemingskamer. Die behandelt donderdag de vraag of de commissarissen van TMG juist hebben gehandeld bij hun keuze voor het bod van Mediahuis.

Avantium

Woensdag maakt chemiebedrijf Avantium zijn debuut op Beursplein 5. Het Nederlandse bedrijf haalt daarbij onder meer geld op voor de bouw van een nieuwe fabriek voor duurzaam plastic in de haven van Antwerpen.

In de Verenigde Staten is dit weekeinde de zomertijd ingegaan. Daardoor is het tijdsverschil met Nederland de komende twee weken een uur kleiner en opent de beurshandel op Wall Street tot en met 24 maart om 14.30 uur Nederlandse tijd.