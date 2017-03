Turkije goed voor 1 procent Nederlandse export

ANP Turkije goed voor 1 procent Nederlandse export

DEN HAAG - De export van Nederland naar Turkije is goed voor ongeveer 1 procent van de totale Nederlandse goederenuitvoer. Daarbij spelen onder meer medische producten een grote rol, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door ANP - 12-3-2017, 13:41 (Update 12-3-2017, 13:41)

Vorig jaar exporteerde Nederland in totaal voor 5,4 miljard euro aan goederen naar Turkije. Dat was nagenoeg evenveel als in 2015 en bijna twee keer meer dan Nederland uit Turkije importeert. De totale waarde van de goederenexport van Nederland groeide in 2016 met ruim 1 procent naar 433,5 miljard euro.

Met een exportwaarde van 1,5 miljard euro zorgen chemische producten voor een aanzienlijk deel van de export van Nederland naar Turkije. Ongeveer een derde van die chemische export betreft medicijnen en andere farmaceutische producten. De relatief grote rol van medische producten in de handelsrelatie met Turkije blijkt ook uit de ruim 140 miljoen euro aan medische instrumenten en apparaten die naar Turkije werden geëxporteerd.

Computers

Nederland verscheepte vorig jaar verder voor in totaal 1,6 miljard euro aan machines en vervoermiddelen naar Turkije. Daarbij ging het voor een belangrijk deel om computers en andere kantoormachines en om telecommunicatiemiddelen.

Nederland verkocht vorig jaar voor bijna 261 miljoen euro aan voedingsmiddelen en levende dieren aan Turkije. Ook werd voor 140 miljoen euro aan dranken en tabak geleverd. 8 procent van de totale Nederlandse uitvoer naar Turkije bestond in 2016 uit schroot.

Iets minder dan 1 procent van de hele Nederlandse import komt uit Turkije. Daarbij gaat het vooral om kleding, garen en auto's. De import uit Turkije was vorig jaar 2,8 miljard euro waard.