ANP Vertrouwen beleggers verder omhoog

AMSTERDAM - Het vertrouwen van beleggers is verder gegroeid. Dat bleek zaterdag uit de beleggersbarometer van BinckBank over maart.

Door ANP - 11-3-2017, 10:56 (Update 11-3-2017, 10:56)

De barometer is in maart aangedikt naar 5,2 van 4,3 in februari. Uit het onderzoek van de onlinebroker komt verder naar voren dat het aandeel Air France-KLM, voor ING en Shell, het favoriete aandeel voor aankoop is. De aandelen TomTom en PostNL zijn momenteel het minst populair. Bij de sectoren staat technologie bovenaan, gevolgd door de medische sector en de financiële sector.

BinckBank haalt uit de barometer ook dat de uitslag van de verkiezingen volgens beleggers deze maand weinig impact zal hebben op de beurs. De nasleep van de brexit en Donald Trump worden als een veel risico groter voor de beurs bestempeld.