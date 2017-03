'PSA gaat Opel in hoog tempo saneren'

FRANKFURT - Autofabrikant PSA zal zeer voortvarend te werk gaan bij de sanering van het Duitse automerk Opel. Dat zeggen experts uit de Duitse auto-industrie tegen het Duitse persbureau dpa.

Door ANP - 11-3-2017, 10:34 (Update 11-3-2017, 10:34)

Deze week maakte het moederbedrijf van Peugeot en Citroën bekend dat het noodlijdende Opel wordt overgenomen van General Motors. Willi Diez van IFA (Institut für Automobilwirtschaft) verwacht dat er snel managers vanuit Frankrijk naar Duitsland komen om te helpen bij de herstructurering.

Volgens Diez heeft topman Carlos Tavares van PSA een helder idee hoe Opel in 2020 weer winstgevend moet worden. Tavares heeft PSA met harde hand naar de zwarte cijfers gedirigeerd. ,,Dat gaat hij ook bij Opel doen, maar daarbij heeft hij Fransen nodig die alles in gaten houden bij Opel."

Experts zijn sceptisch over de kansen voor Opel om buiten Europa succesvol te zijn. ,,Niemand buiten Europa kent Opel. De kosten voor expansie naar China of de VS worden altijd onderschat. Opel moet zich concentreren op Europa", zegt Diez.