ANP Wall Street sluit licht hoger na banenrapport

NEW YORK - De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten het weekend ingegaan. Een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport zorgde voor een licht optimistische stemming bij beleggers. De werkgelegenheidscijfers leken de deur open te zetten voor een renteverhoging door de Federal Reserve volgende week.

Door ANP - 10-3-2017, 22:39 (Update 10-3-2017, 22:39)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 20.902,98 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 2372,60 punten en de technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij, op 5861,73 punten.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten steeg in februari harder dan analisten hadden verwacht. Het was een van de laatste belangrijke macro-economische publicaties voor het rentebesluit van de Fed van aanstaande woensdag.

Geruchten

Grootste stijger in de Dow was General Electric (GE). Het industrieconcern won 2,1 procent na geruchten dat investeerder Trian niet tevreden is met de prestaties van GE en mogelijk druk zet op topman Jeffrey Immelt om op te stappen.

Onderaan de lijst stond vliegtuigbouwer Boeing, die 1 procent zakte. Ook de financiële fondsen Goldman Sachs en JPMorgan Chase hoorden bij de verliezers, met minnen tot 0,7 procent.

AkzoNobel

ExxonMobil sloot 0,1 procent lager. Volgens verschillende Britse media heeft het Amerikaanse olieconcern interesse getoond in een overname van zijn Britse branchegenoot BP.

Verder wist onder meer verfmaker PPG Industries, die zijn pijlen heeft gericht op de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel, de aandacht op zich gericht. Het concern lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel en beraadt zich volgens bronnen op een nieuw bod. Het aandeel PPG zakte 0,8 procent.

Rook

Een grote daler was maker van netwerkapparatuur Finisar. Die zag ruim een vijfde van zijn beurswaarde in rook opgaan na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent tot 48,46 dollar. Brent werd 1,5 procent goedkoper, bij 51,39 dollar per vat. De euro noteerde 1,0685 dollar, tegen 1,0674 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.