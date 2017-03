Gemeente Rotterdam wil af van belang in Eneco

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam wil haar belang van bijna 32 procent in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat staat in een recente brief van het college van burgemeester en wethouders, waarover Het Financieele Dagblad vrijdag publiceerde.

Door ANP - 10-3-2017, 21:34 (Update 10-3-2017, 21:34)

Rotterdam vindt onder meer dat het aandeelhouderschap het algemene publieke belang niet meer dient. Burgers hoeven immers niet meer door de overheid tegen ,,de monopoliemacht'' van hun energieleverancier beschermd te worden, omdat iedereen tegenwoordig uit meerdere aanbieders van elektriciteit en gas kan kiezen.

Door de verplichte afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin is het risicoprofiel van Eneco ook gewijzigd, zo staat in de brief. De gemeente zegt wel de indruk te hebben dat Eneco een ,,tamelijk succesvol energiebedrijf'' is, maar ,,de schaarse publieke middelen die nu in Eneco 'vastzitten' zouden ook voor specifiek Rotterdamse prioriteiten kunnen worden aangewend''.