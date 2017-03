AEX naar hoogste niveau sinds 2008

ANP AEX naar hoogste niveau sinds 2008

AMSTERDAM - De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag op het hoogste niveau gesloten sinds begin 2008. Beleggers waren over de gehele linie goedgemutst, maar AkzoNobel trok wederom de meeste aandacht. Het verf- en chemieconcern, dat in de belangstelling staat van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries, ging met afstand aan kop in de hoofdindex.

Door ANP - 10-3-2017, 17:54 (Update 10-3-2017, 17:54)

De AEX eindigde 0,7 procent in de plus op 511,14 punten. De MidKap ging vlak de handel uit op 731,96 punten. De graadmeters in Londen en Parijs kregen er tot 0,3 procent bij, Frankfurt zakte 0,1 procent.

AkzoNobel sloot met een koerswinst van 4,7 procent. PPG lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel, na een bod met een waarde van bijna 21 miljard euro. Het Financieele Dagblad meldde op basis van een ingewijde binnen PPG dat wordt gewerkt aan een hoger bod, hoewel AkzoNobel donderdag nog liet weten helemaal niets te zien in de interesse uit de VS.