ANP Wall Street hoger na sterk banenrapport

NEW YORK - De beurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street kregen een belangrijk Amerikaans banenrapport te verwerken, dat de deur openzet voor een renteverhoging door de Federal Reserve volgende week.

Door ANP - 10-3-2017, 15:50 (Update 10-3-2017, 15:50)

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,3 procent hoger op 20.916 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 2374 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent tot 5863 punten.

De Amerikaanse overheid meldde dat de werkgelegenheid (exclusief de landbouw) in februari met 235.000 banen is toegenomen, tegen een herziene 238.000 een maand eerder. Economen rekenden gemiddeld op 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde naar 4,7 procent.

Rentebesluit

Het is een van de laatste belangrijke macro-economische publicaties voor het rentebesluit van de Fed volgende week woensdag. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank dan voor het eerst sinds december de rente gaat opvoeren.

Verfmaker PPG Industries, die zijn pijlen heeft gericht op de Nederlandse branchegenoot AkzoNobel, weet andermaal de aandacht op zich gericht. Het concern lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel en beraadt zich volgens bronnen op een nieuw bod. Het aandeel PPG steeg 1,5 procent.