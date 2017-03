Opmars AkzoNobel houdt aan op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam heeft de laatste sessie van de week met winst aangevangen. Het aandeel AkzoNobel steeg daarbij verder, na de koerssprong van een dag eerder. De Amerikaanse branchegenoot PPG Industries heeft een overname nog niet uit zijn hoofd gezet. Ook elders in Europa gingen de graadmeters vooruit. Beleggers zijn in afwachting van het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd.

De AEX-index stond na ruim een halfuur handelen 0,7 procent in de plus op 511,09 punten. De MidKap noteerde vlak op 732,01 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 0,5 procent aan.

AkzoNobel noteerde 3,2 procent hoger en was daarmee veruit de sterkste stijger in de AEX. PPG Industries lijkt zich nog niet te hebben neergelegd bij het eerdere ,,nee" van AkzoNobel, na een bod met een waarde van bijna 21 miljard euro. Het Financieele Dagblad meldde op basis van een ingewijde binnen PPG dat wordt gewerkt aan een hoger bod, hoewel Akzo donderdag nog liet weten helemaal niets te zien in de interesse uit de VS.

Verder sprongen de koerswinsten van kabelaar Altice (plus 2,6 procent) en chipmachinemaker ASML (plus 1,6 procent) in het oog. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco was de sterkste daler onder de hoofdfondsen met een min van 1 procent.

Fietsenproducent Accell Group kwam met cijfers en een nieuwe strategie naar buiten en won bij de kleinere fondsen 4,2 procent. Het bedrijf mikt met de verdere opkomst van e-bikes in het woon-werkverkeer en de sport op een forse groei van de omzet in de komende jaren. Het moederbedrijf van merken als Sparta, Batavus, Koga en Raleigh wil daarbij zijn positie als leverancier aan vakhandels en webshops uitbouwen.

In Londen was BT met een koerswinst van 4,5 procent een opvallende stijger. Het Britse telecombedrijf heeft overeenstemming bereikt met autoriteiten over de afsplitsing van zijn breedbanddivisie Openreach.

Uit Duitsland kwamen onder meer cijfers over de export, die in de eerste maand van het jaar met een plus van 2,7 procent wat sterker aantrok dan geraamd. De import van Duitsland groeide in januari met 3 procent op maandbasis.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,4 procent in de plus op 49,47 dollar. Brent werd 0,3 procent duurder op 52,36 dollar per vat. De euro noteerde 1,0610 dollar, tegen 1,0579 dollar bij het Europese slot op donderdag.