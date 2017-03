Bedrijven op 'verkenningsmissie' naar Panama

DEN HAAG - Een delegatie van Nederlandse bedrijven, met onder meer BAM, Boskalis, Damen en Van Oord, gaat komende week naar Panama. Zij gaan kijken welke mogelijkheden daar liggen op werk, nu de uitbreiding van het Panamakanaal is voltooid. Dat maakte VNO-NCW vrijdag bekend.

Door ANP - 10-3-2017, 8:39 (Update 10-3-2017, 9:02)

Door de verbreding en verdieping van het Panamakanaal is de capaciteit van de 81 kilometer lange waterweg tussen de Caribische Zee en de Grote Oceaan verdrievoudigd. Om daarvan te profiteren moet het land verder investeren in de logistieke sector. Nederlandse bedrijven kunnen daar met hun kennis en ervaring een rol in spelen, aldus VNO-NCW.

Panama werkt onder meer aan een nieuwe containerterminal, uitbreiding van de vrachtafhandeling op de luchthaven en een betere aansluitingsmogelijkheden tussen verschillende vormen van transport. Ook zijn voorzieningen nodig voor vloeibaar gas (LNG), dat in toenemende mate via het Panamakanaal wordt vervoerd.

Voorzitter Hans de Boer van de ondernemersorganisatie leidt de Nederlandse delegatie. Hij spreekt met onder anderen de baas van het bedrijf dat het Panamakanaal exploiteert en diverse ministers. Vertegenwoordigers van in totaal 24 bedrijven uit de maritieme en logistieke sector vergezellen hem. De reis is een vervolg op een handelsmissie naar Panama twee jaar geleden onder leiding van premier Mark Rutte.