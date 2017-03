Stevige plus voor beurs Tokio

ANP Stevige plus voor beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio heeft de laatste sessie van de week met een stevige winst afgesloten. De zwakkere yen zorgde mede voor een positief sentiment, vooral onder exporterende bedrijven. Elders in Azië was het beeld vrijdag ook positief.

Door ANP - 10-3-2017, 7:38 (Update 10-3-2017, 7:38)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een plus van 1,5 procent op 19.604,61 punten. Waar grote exporteurs als Mazda (plus 3 procent) en Sony (plus 3,7 procent) aan de goede kant van de score bleven, gold dit niet voor de grondstoffensector. Bedrijven als Kobe Steel en Mitsui Mining & Smelting stonden met minnen tot 2 procent bij de sterkste dalers.

De All Ordinaries in Sydney sloot 0,5 procent in de plus, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,2 procent hoger noteerde.

De Kospi in Seoul eindigde 0,4 procent hoger. President Park Geun-hye werd door het constitutionele hof in Zuid-Korea definitief uit het ambt gezet. Ze zou haar positie hebben misbruikt, bijvoorbeeld om grote Koreaanse bedrijven als Samsung over te halen tientallen miljoenen dollars over te dragen aan stichtingen.