ANP Weinig beweging beurzen New York

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York lieten donderdag zeer bescheiden koersuitslagen zien. Sommige oliegerelateerde bedrijven stonden onder druk doordat de prijs van Amerikaanse olie voor het eerst sinds december onder de 50 dollar is gezakt. Verder werd vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van vrijdag.

Door ANP - 9-3-2017, 22:29 (Update 9-3-2017, 22:29)

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot vrijwel vlak op 20.858,19 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2364,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq was nagenoeg onveranderd op 5838,81 punten.

Amerikaanse oliedienstverleners als Baker Hughes en Halliburton toonden koersverliezen die opliepen tot 0,8 procent door de lagere prijzen. Boorplatformexploitant Transocean dook 3,3 procent in het rood.

Blauwtje

Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries stond in de schijnwerpers, nadat het een blauwtje had gelopen bij AkzoNobel. Een ongevraagd miljardenbod op de Nederlandse branchegenoot werd afgewezen. PPG verloor 3,7 procent.

Ook verzekeraar American International Group (AIG) kon op belangstelling rekenen en toonde een min van 0,4 procent. Topman Peter Hancock van AIG treedt af na een reeks kwartalen met verliezen voor het bedrijf. Hij blijft wel aan totdat een opvolger is gevonden. Dat zou de zevende bestuursvoorzitter voor AIG worden sinds 2005.

Kantoorartikelen

De leverancier van kantoorartikelen Staples ging 5,3 procent omlaag. Het bedrijf is afgelopen jaar in de rode cijfers beland en kondigde aan zeventig vestigingen in Noord-Amerika te gaan sluiten. Vorig jaar werden ook al tientallen winkels van Staples gesloten.

Warenhuisbedrijf Sears was in trek bij beleggers met een winst van bijna 7 procent. Het noodlijdende winkelbedrijf wist in het afgelopen kwartaal een kleiner verlies in de boeken te zetten dan analisten hadden verwacht.

Olie

Cosmeticamaker e.l.f Beauty sprong meer dan 12 procent omhoog dankzij beter dan verwachte jaarresultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 1,1 procent in de min op 49,75 dollar en Brent daalde 0,9 procent tot 52,62 dollar. De euro was 1,0584 dollar waard, tegen 1,0579 dollar bij het slot van de Europese handel eerder op de dag.