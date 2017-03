AkzoNobel blikvanger op Damrak

ANP AkzoNobel blikvanger op Damrak

AMSTERDAM - AkzoNobel was donderdag de absolute uitblinker op de beurs in Amsterdam, nadat het verfconcern een overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries had afgewezen. Het Damrak verwerkte verder een stroom aan bedrijfsresultaten en een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Door ANP - 9-3-2017, 17:46 (Update 9-3-2017, 17:46)

De AEX-index sloot 1 procent hoger op 507,74 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 731,71 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en Parijs ging 0,4 procent vooruit. Londen daalde echter 0,3 procent.

Het aandeel AkzoNobel sprong 13 procent omhoog in de AEX. Het bod met een totale waarde van bijna 21 miljard euro van PPG is volgens de onderneming te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Verder bekijkt het bedrijf of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen.