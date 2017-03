'Tv-reclamemarkt schurkt tegen miljard aan'

AMSTERDAM - De markt voor televisiereclame in Nederland is afgelopen jaar met bijna 3 procent gegroeid tot 991 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van marketingorganisatie Screenforce.

Door ANP - 9-3-2017, 15:16 (Update 9-3-2017, 15:16)

De stijging was vooral te danken aan de sterke groei op het gebied van adverteren via online videoplatforms van de bij Screenforce aangesloten mediapartijen. Dit zijn de publieke omroepen, RTL, SBS, BrandDeli, ORN en Disney Channels Benelux. Deze reclamebestedingen, die ook bij de tv-reclame worden gerekend, gingen bijna een vijfde omhoog.

Er werd daarnaast meer geld uitgegeven aan reclame binnen televisieprogramma's. De uitgaven aan reclamespotjes gingen daarentegen met 2 procent omlaag.

Netflix

Naar verwachting zal de omzet in de tv-reclamemarkt als geheel dit jaar opnieuw groeien, maar wel iets minder dan in 2016. Screenforce rekent daarbij op een plus rond de 2 procent.

Volgens de onderzoekers keken Nederlanders in 2016 gemiddeld 183 minuten per dag televisie. Dat is 8 minuten minder dan in 2015. Vooral films en series waren wat minder populair, omdat die nu meer via bijvoorbeeld Netflix worden bekeken. Sport, talentshows en spelletjes en quizzen trokken wel meer kijkers.

Levensmiddelen

De grootste tv-adverteerder was net als in 2015 Unilever. De bruto tv-bestedingen van de was- en levensmiddelengigant daalden wel, van 170 miljoen naar 123 miljoen euro. Opvallend was verder dat Unilevers concurrent Procter & Gamble ook flink aan de weg timmerde. In de top 5 van bedrijven die het meeste geld staken in tv-reclame staan verder Jumbo, Albert Heijn en Durex-moeder Reckitt Benckiser.