ANP Ook VEB naar de rechter in zaak TMG

AMSTERDAM - Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapt naar de Ondernemingskamer in verband met de overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG). De beleggersclub wil net als Talpa bij de rechter aandringen op een onderzoek naar de gang van zaken bij het mediabedrijf. Ook wil de VEB dat er een onafhankelijk commissaris wordt benoemd.

Door ANP - 9-3-2017, 12:45 (Update 9-3-2017, 13:06)

TMG is het onderwerp van een overnamestrijd tussen enerzijds de combinatie van het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie en anderzijds Talpa van John de Mol. De commissarissen van TMG hebben hun steun uitgesproken voor de plannen van de combinatie en zowel Talpa als de eigen raad van bestuur buitenspel gezet. Opvallend detail daarbij is dat VP Exploitatie de investeringsmaatschappij is van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek

Volgens de VEB ontbreekt het in het overnameproces rondom TMG momenteel aan een gelijk speelveld. Ook zou er geen sprake zijn van een transparant proces voor beleggers.

Centrale ondernemingsraad

Eerder werd al bekend dat de Ondernemingskamer de zaak van Talpa volgende week donderdag behandelt. De stap van de VEB was nog niet bekend bij de Ondernemingskamer, zo liet een zegsman weten. Naast Talpa en de VEB heeft ook de centrale ondernemingsraad (cor) van TMG aangegeven de gang naar de rechter te maken. Dat verzoek was bij de Ondernemingskamer evenmin binnen.

Talpa verhoogde onlangs zijn bod op TMG tot 6,50 euro per aandeel. Mediahuis en VP Exploitatie bieden 6 euro per aandeel. Talpa heeft bijna een kwart van de aandelen TMG in handen, de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie zo'n 60 procent.