ANP AkzoNobel kleurt drukke beursdag op Damrak

AMSTERDAM - AkzoNobel bracht beleggers op Beursplein 5 donderdag in een goed humeur. Het aandeel van het verfbedrijf schoot omhoog, nadat het concern een overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries afwees. Wel onderzoekt Akzo zijn strategische opties. Het Damrak verwerkte verder een stroom aan bedrijfsresultaten.

Door ANP - 9-3-2017, 11:53 (Update 9-3-2017, 11:53)

De AEX-index stond tegen het einde van de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 504,65 punten. De MidKap noteerde 0,3 procent hoger op 731,03 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tussen de 0,3 procent en 0,5 procent.

Akzo won 14 procent aan beurswaarde. Het bod met een totale waarde van bijna 21 miljard euro van PPG is volgens de onderneming te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Verder kijkt de onderneming of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen.

Shell

Ook Shell weet de aandacht op zich gericht. Het olie- en gasconcern verkoopt voor in totaal 8,5 miljard dollar aan teerzandprojecten in Canada en investeert ruim 1 miljard in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. Per saldo leveren de deals Shell ruim 7 miljard dollar op. Shell zakte 2,8 procent in de hoofdindex.

Vastgoedfonds Vastned was lijstaanvoerder in de MidKap met een winst van 4,6 procent. Vastned keert Turkije de rug toe en gaat zich vooral richten op groei in een specifiek aantal Europese steden. Een van de grootste dalers bij de middelgrote fondsen was sap- en frisdrankbottelaar Refresco (min 1,5 procent), na de bekendmaking van zijn jaarcijfers.

Ook een keur aan andere bedrijven in Amsterdam opende de boeken. Producent van specialistische metalen AMG schoot daarop bij de kleinere bedrijven meer dan 9 procent omhoog, autodealer Stern werd juist 3,4 procent lager gezet. Van Lanschot dikte 4 procent aan na zijn handelsbericht.

Euro

In Parijs zakte het Franse supermarktconcern Carrefour ruim 4 procent, nadat het bij de bekendmaking van de jaarcijfers aangaf zijn Braziliaanse tak dit jaar nog naar de beurs te brengen. Farmaceut Merck verloor in Frankfurt 2,5 procent, ondanks de melding van een recordomzet in 2016.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte voor het eerst sinds december onder de 50 dollar per vat, en stond tussentijds 1,7 procent lager op 49,44 dollar. Brent werd 1,5 procent goedkoper op 52,31 dollar per vat. De euro was 1,0561 dollar waard, tegen 1,0545 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.