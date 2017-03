'Vinger aan de pols bij Staatsloterij'

DEN HAAG - De Kansspelautoriteit houdt de ontwikkelingen rondom de beslaglegging bij de Staatsloterij nauwlettend in de gaten. Dat liet de toezichthouder, die boetes kan opleggen, donderdag weten.

Door ANP - 9-3-2017, 10:53 (Update 9-3-2017, 10:53)

Woensdag werd bekend dat claimorganisatie Loterijverlies voor 121 miljoen euro beslag heeft gelegd bij de Staatsloterij in een slepende zaak om misleiding van deelnemers. De blokkering van de tegoeden heeft volgens de Staatsloterij geen gevolgen voor de komende trekkingen en voor de uitbetaling van prijzen. De Staatsloterij vecht de beslaglegging bij de rechter aan.

De Kansspelautoriteit laat weten nadere inlichtingen in te winnen bij de Staatsloterij om de exacte feiten te verzamelen. ,,Die moeten uitwijzen of er aanleiding is tot verdere bemoeienis", zo laat de loterijwaakhond weten.