'Winkelleegstand blijft probleem'

NIEUWEGEIN - In veel kleinere steden loopt de winkelleegstand nog steeds op. Uit onderzoek van makelaarsorganisatie NVM blijkt dat alleen de winkelmarkt in grotere steden profiteert van de aantrekkende economie en toegenomen consumentenbestedingen. Elders zakt de vraag naar winkelpanden juist.

Door ANP - 9-3-2017, 10:48 (Update 9-3-2017, 10:48)

Het totale aanbod aan winkelruimte werd vorig jaar met 2,8 procent verkleind. Die afname vond vooral plaats in de grote steden. Zo zagen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het aanbod in 2016 met 9 procent afnemen, terwijl in de rest van Nederland het aanbod met een kwart procent steeg. In gemeenten tot 20.000 inwoners kwam zelfs 8 procent meer winkelruimte beschikbaar.

Landelijk was bovendien sprake van een toename van de zogeheten structurele leegstand. Het aandeel van het winkelaanbod dat langer dan drie jaar te huur of te koop stond, ging volgens de NVM omhoog van 15,7 naar 16,2 procent.