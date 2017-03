Flink hogere beloning voor topman Shell

DEN HAAG - Shell-topman Ben van Beurden heeft afgelopen jaar dankzij langetermijnbonussen flink meer verdiend dan in 2015. Zijn totale beloning ging met 61 procent omhoog tot bijna 8,3 miljoen euro, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het Nederlands-Britse olie- en gasconcern.

Door ANP - 9-3-2017, 10:28 (Update 9-3-2017, 10:28)

In het kader van langetermijnbonussen werd Van Beurden omgerekend voor een kleine 4,4 miljoen euro aan aandelen toegekend, tegen 163.000 euro in 2015. Aan normale jaarbonussen streek hij juist minder op. Zijn beloning in die categorie zakte met 31 procent tot 2,4 miljoen euro. Het basissalaris van de hoogste baas van Shell ging verder met ruim 2 procent omhoog tot afgerond 1,5 miljoen euro.

Ook vertrekkend financieel directeur Simon Henry ging er fors op vooruit. Zijn totale beloning kwam 43 procent hoger uit, op een kleine 5,1 miljoen euro. Ook bij hem kwam dit vooral door de langetermijnbonussen. De opvolger van Henry is Jessica Uhl. Haar basissalaris zal iets lager liggen dan dat van Henry.