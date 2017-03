Akzo schiet omhoog op Damrak

ANP Akzo schiet omhoog op Damrak

AMSTERDAM - AkzoNobel stond donderdag volop in de schijnwerpers op Beursplein 5. Beleggers zetten het aandeel fors hoger, na de afwijzing door het verf- en chemiebedrijf van een ongevraagd overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries.

Door ANP - 9-3-2017, 9:13 (Update 9-3-2017, 9:18)

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 504,32 punten. De MidKap noteerde vlak op 728,80 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tussen de 0,2 procent en 0,4 procent.

Akzo won 14 procent aan beurswaarde. Het voorgenomen bod met een totale waarde van bijna 21 miljard euro van PPG is volgens de onderneming te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Verder kijkt de onderneming of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen.